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Türkeli’de orman yangını
Sinop’un Türkeli ilçesinde orman yangın çıktı.
SİNOP 02.02.2021, 08:27
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Sinop’un Türkeli ilçesinde orman yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çatakgüney köyü Tekke mevkiindeki ormanlık alanda yangın meydana geldi.
Yangına Türkeli ve Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangının çevredeki evlere sıçramaması için ekipler büyük çaba sarf etti.
Yangın, ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.Olay yerinde soğutma çalışmalarına başlandı.