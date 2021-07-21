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Türkeli’de motorsiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİNOP 21.07.2021, 17:15
Türkeli’de motorsiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Sinop’un Türkeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, ilçenin Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde meydana geldi.

Ömer Faruk Kaya (20) idaresindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Fuat Yavuz’a (40) çarptı.

Kazada yaralanan iki kişi, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Fuat Yavuz, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
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