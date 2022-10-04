Türkeli’de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, İlçe Müftülüğü tarafından "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" temalı program düzenlendi.

Türkeli İlçe Müftülüğü Suffe Yatılı Kız Kur’an Kursu Konferans Salonunda düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü tarafından açılış konuşması yaptı.

Bu yıl "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" temalı olarak kutlanan, Mevlid-i Nebi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen programın devamında sinevizyon gösterimi sonrası, 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mustafa Kara tarafından konferans verildi.

Konferans sonrası Belediye Başkanı Veysel Şahin ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, Doç. Dr. Mustafa Kara’ya hediye ve plaket takdim ettikten sonra, Doç. Dr. Mustafa Kara, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü’ye Hitabet ve Mesleki Uygulama adlı kitabını takdim etmesiyle program sona erdi.

Programa, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.