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Türkeli’de "Maskelerimiz Çiçek Açtı" projesi

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, çiçek şekline getirdikleri maskelerden oluşan çelengi sağlık çalışanlarına takdim etti.

SİNOP 26.05.2022, 14:45
Türkeli’de "Maskelerimiz Çiçek Açtı" projesi

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, çiçek şekline getirdikleri maskelerden oluşan çelengi sağlık çalışanlarına takdim etti.

Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, "Maskelerimiz Çiçek Açtı" e-Twinning projesi çerçevesinde maskelerden çiçek yaptı. Projede görev alan öğretmenler Merve Düzsöz, Hatice Demir, Şükran Dincel, Merve Demir ve Seçil Yılmaz ile öğrenciler, Türkeli Devlet Hastanesi, Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi ile Güzelkent ve Türkeli Aile Hekimliklerini ziyaret ederek, maske çiçeklerden oluşan çelenkleri pandemi sürecinde fedakârca çalışan sağlık çalışanları adına takdim ettiler.

Cumhuriyet İlkokulu Müdiresi Ayça Özkaya, “Sosyal medya üzerinden ’Maskelerimiz çiçek açsın’ sloganıyla başlatılan çalışmada ‘biz de varız’ dedik. 81 il 3000’e yakın öğrenciyle birlikte eş zamanlı olarak herkes kendi ilinde sağlık çalışanlarına teşekkür ettik. Geri dönüşüm eşyalarından maskelere şekiller verdik. Buket, çiçek ya da çelenk şeklinde sağlık çalışanlarına hediye ettik” dedi.

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