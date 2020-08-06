Türkeli’de Kovid-19 tedbirleri denetimi
TÜRKELİ’DE KOVİD-19 TEDBİRLERİ DENETİMİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERİLEN GENELGE KAPSAMINDA, TÜRKELİ’DE KAMU KURUM VE KURULUŞ YÖNETİCİLERİNİN KATILIMIYLA KOVİD-19 TEDBİRLERİNE YÖNELİK DENETİM YAPILDI.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Türkeli ilçesinde kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği "korona virüs denetimleri genelgesi" kapsamında Türkeli ilçesinde pazarlar, iş yerleri, marketler, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalar ve parklarda denetimler yapılıyor.
Bu kapsamda Türkeli ilçesinde Kaymakam Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile ilçede denetim yapıldı. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine yönelik işletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığı denetlendi.
Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, iş yeri denetimleri esnasında, son günlerde artan korona virüs vaka sayısına dikkat çekerek, özellikle ticari işletmelerde virüsün yayılma hızının fazla olduğunu, bu konuda ticari işletmelerin özellikle maske ve hijyen kurallarına özen göstermelerini istedi.
Kaymakam Konak, virüsü ve hastalığı engellemenin kurallara uymakla mümkün olduğunu belirterek, kurallara uyulmadığı sürece hastalığın artacağını ifade etti.
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