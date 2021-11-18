Türkeli’de kivi hasadı başladı

Sinop’un Türkeli ilçesinde kivi hasadına başlandı. Hasadın aralık ayına kadar sürmesi beklenirken, üreticiler kivinin kilosunun 8-10 liradan alıcı bulduğunu belirtiyor.

2021 yılı hasat döneminin başladığı Türkeli ilçesinde kivi hasadına başlayan üretici Yaşar Çalışkan, bir dönümlük alanda kivi üreticiliği yaptığını, geçen yıllarda 700-800 kilogram kivi elde ederken, bu yıl söz konusu rakamın 1,5 tonu bulabileceğini ön görüyor.

Üretici Yaşar Çalışkan, “Kasım ayı girmesiyle birlikte kivi hasadına başladık. Geçen yıllara göre hasadımız verimli geçiyor. Kilogramını dalından 8 liraya satıyoruz. Ne kadar bakımına önem verirseniz, o kadar da daha çok verim alırsınız. Kivide en önemlisi sulama işi. Biz de sulamasında olsun, bakımında olsun çok emek veriyoruz. Fiyat olarak da gayet makul. Türkeli İlçe pazarında satışa sunuyoruz. Yüksek oranda vitamin içerdiği için son dönemde rağbet görüyor. Bu seneki kivilerin büyüklüğü de iyi.” diye konuştu.