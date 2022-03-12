Türkeli’de kar küreme çalışmaları

Sinop’un Türkeli ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

İlçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası harekete geçen belediye ekipleri, öncelikle hastaneye ulaşım sağlayan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasında bulundu. Gizli buzlanmanın en çok görüldüğü ve dik yokuşu nedeniyle birçok kazaya davetiye çıkarabilecek güzergah olan benzinlik yanından hastaneye ulaşım sağlayan güzergah, tedbir amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan ekipler, Afet Evleri, Kent Meydanı ve ilçenin ana arterleri başta olmak üzere oluşabilecek gizli buzlanma riskine karşı kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.