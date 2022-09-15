Türkeli’de İlköğretim Haftası etkinlikleri

Sinop’un Türkeli ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama etkinliği düzenlendi.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, ilkokul öğrencilerinin İlköğretim Haftası temalı şiirlerini okuması ve çeşitli müzikli gösterileri ile devam ederken, birinci sınıf öğrencilerine üst sınıflarda okuyan öğrenciler tarafından bayrak hediye edildi. Programın sonunda öğrencilere 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilköğretim haftası münasebetiyle hazırlanan akıllı kalemler dağıtıldı.

Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen kutlama programına, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Turan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, İlçe Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali Karahan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.