Türkeli’de "Her Yönüyle Hasta Bakımı: Almanya Örneği" konulu söyleşi

Sinop’un Türkeli ilçesinde, "Her Yönüyle Hasta Bakımı: Almanya Örneği" konulu söyleşi düzenlendi.

Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik ’Her Yönüyle Hasta Bakımı: Almanya Örneği’’konulu kariyer planlaması ve gelecek iş hayatlarını geliştirme hususunda, konuşmacı Yüksel Aslan tarafından bilgi verilerek, iş yaşantısındaki tecrübeleri aktarıldı.

Belediye Başkanı Veysel Şahin, bu söyleşinin,öğrencilere gelecek yaşantılarında önemli katkılarının olacağını ve yaşantılarına yön vereceğini ifade etti.

Türkeli Gençlik Merkezi konferans salonunda yapılan söyleşiye, Belediye Başkanı Veysel Şahin, Belediye Başkan Yardımcısıihsan Aslan, Belediye EncümenleriRecep Samet Çetin ve Adem Can ile öğrenciler katıldı.