Türkeli’de her gün farklı noktaya aşı standı

Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, ilçe sakinlerinin aşıya ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezinin yanı sıra, pazar yerlerinde, meydanlarda ve ilçeye bağlı köylerde oluşturulan noktalarda stantlar kurarak, bu noktalara gelenlere randevusuz bir şekildecovid-19 aşılarını uygulayabiliyor.

Geçen hafta Türkeli ilçesinde Perşembe günü açılan pazar yerinde ve Cuma günü Merkez Camii yanında aşı standı kuruldu.

Buraya gelen vatandaşlara randevusuz bir şekilde tercihlere göre Sinovac veya Biontech aşıları uygulandı.

Henüz Covid-19 aşısı olmamış vatandaşların bir an önce aşılarını olmaları ve daha önce aşı olan vatandaşların da hatırlatma dozlarını yaptırmalarının önemine dikkat çeken Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tunahan Bozkurt, aşılama faaliyetlerine köy köy, kapı kapı devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda, 31 Ocak Pazartesi günü Yapı-Yapı Şantiyesinde, 1 Şubat Salı günü Güzelkent köyünde, 2 Şubat Çarşamba günü Kuşçular köyü ve çevre köylerde, 3-4 Şubat Perşembe-Cuma günlerinde ise ilçe merkezinde aşı planı olduğu açıklandı.