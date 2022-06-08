Türkeli’de Geri Dönüşüm Sergisi

Türkeli Atatürk İlkokulu tarafından Dünya Çevre Günü münasebetiyle Geri Dönüşüm Sergisi düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen sergide, Okul Müdürü Meral Özertürk koordinatörlüğünde öğretmenler, öğrenciler ve veliler, plastik şişeler, kovalar, kartonlar, kapaklar, ambalajlar ve benzeri çeşitli geri dönüşüm atıkları ile çocukların eğitiminde kullanılabilecek materyaller, oyunlar ve oyuncaklar üreterek, üretici bir uygulama gerçekleştirdiler.

“Atma, değerlendir” fikrini uygulamalı şekilde aktarmayı amaçlayan sergiyi gezen İlçe Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin ve diğer protokol üyelerine, okul müdürü ve öğretmenler, geri dönüşüm atıklarını eğitimde kullanılabilecek materyaller, oyunlar ve oyuncaklara nasıl dönüştürdüklerini sergiyi ziyaret edenlere anlattılar.