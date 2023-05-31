Türkeli’de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

TÜRKELİ'DE GALATASARAY TARAFTARLARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETMESİNİN ARDINDAN TÜRKELİ'DE SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR, ŞAMPİYONLUĞU COŞKUYLA KUTLADI.

SİNOP 31.05.2023, 08:30
Türkeli’de Galatasaray taraftarları şampiyonluğu kutladı

Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Türkeli ilçesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sinop’un Türkeli ilçesinde, sarı-kırmızılı takıma gönül veren yüzlerce taraftar, sokaklara akın ederek 23. şampiyonluğu doyasıya kutladı. Ellerinde Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu.

Yorumlar (0)
banner617