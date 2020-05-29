Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.335
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4213
EURO
7.5605
“Yemeğimi paylaşayım” derken, ölüme yol açabilirsiniz
“Yemeğimi paylaşayım” derken...
Teknosa mağazaları önlemlerle birlikte 1 Haziran’da açılıyor
Teknosa 1 Haziran’da açılıyor
Yurtta hava durumu
Yurtta Hava Durumu
TSK'dan Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Suriye sınırına askeri personel sevkıyatı

Türkeli’de fiziksel mesafeli ilk cuma namazı

TÜRKELİ'DE SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TOPLU İBADETİN KISITLANMASININ ARDINDAN TÜRKELİ'DE İLK CUMA NAMAZI, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI DOLAYISIYLA CAMİLERDE KILINDI.

Türkeli’de fiziksel mesafeli ilk cuma namazı

TÜRKELİ'DE SOSYAL MESAFELİ İLK CUMA NAMAZI KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA TOPLU İBADETİN KISITLANMASININ ARDINDAN TÜRKELİ'DE İLK CUMA NAMAZI, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI DOLAYISIYLA CAMİLERDE KILINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 18:19
0 Okunma
Türkeli’de fiziksel mesafeli ilk cuma namazı

Korona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetin kısıtlanmasının ardından Türkeli ilçesinde ilk cuma namazı, olumsuz hava koşulları dolayısıyla camilerde kılındı.

Korona virüs tedbirleri eksiksiz olarak uygulanan camilerde, 74 gün sonra kılınan cuma namazında buruk sevinç vardı.

Vatandaşlar camilerde maske ve seccade ile namaz kıldılar. Cuma namazı öncesi Merkez Camii yanında yapılan dualarla kurban kesildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı, "Aziz İstanbul’un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam’a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Torunlarına saldıran dev yılanı tüfekle öldürdü
Torunlarına saldıran dev yılanı tüfekle öldürdü
Aç ayı kovanlarını parçaladı
Aç ayı kovanlarını parçaladı
Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı
Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı
Türkeli’de 23 Nisan’da doğan öğrencilere doğum günü sürprizi
Türkeli’de 23 Nisan’da doğan öğrencilere doğum günü sürprizi
Başkan Çakıcı’dan 23 Nisan’da doğan çocuklara sürpriz
Başkan Çakıcı’dan 23 Nisan’da doğan çocuklara sürpriz

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim