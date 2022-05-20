Türkeli’de Engelliler Haftası etkinliği

Sinop’un Türkeli ilçesinde, Engelliler Haftası münasebetiyle İlçe Müftülüğü tarafından sosyal farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Türkeli İlçe Müftülüğü organizesi, Çatalzeytin Meslek Yüksek Okulu Sosyal Sorumluluk ve Aktivite Topluluğu öğrencilerinin katılım ve destekleriyle 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, yüz boyama, palyaço ve dans gösterileri yer alırken, çeşitli ilahiler de seslendirildi.

Etkinlikte, engelli vatandaşların çekmiş olduğu zorlukları vatandaşların birebir deneyimlemesi için Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu Sosyal Farkındalık ve Aktivite Topluluğu, çeşitli parkurlar kurdu.

Parkuru başta İlçe Kaymakam Mesut Ozan Yılmaz ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü olmak üzere birçok vatandaş deneyimledi.

İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, programın icrasında gerekli çalışmayı yapan İlçe Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Ahmet Er’e, Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu Sosyal Farkındalık ve Aktivite Topluluğuna ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğüne teşekkür etti.