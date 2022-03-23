Türkeli’de derece alan öğrenciler ödüllendirildi

Sinop’un Türkeli İlçe Müftülüğü’nce "12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma, 18 Mart Çanakkale Şehitleri ve Deniz Zaferi" etkinlikleri kapsamında yapılan şiir ve kompozisyon yarışması tamamlandı.

Ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada dereceye girenleri belirlemek için oluşturulan komisyon, İlçe Müftülüğünde bir araya geldi. Başkanlığını İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü’nün yaptığı komisyonda, İlçe Müftülüğü Personel Şefi Kadir Özcan, İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Atilla Şentürk ile birlikte, ilçede öğretmenlik yapan Yusuf Erdoğan yer aldı.

Ortaokullar arası kompozisyon yarışmasında birinci Dilek Öztürk, ikinci Yıldız Aksoy ve üçüncü İlker Öztürk oldu. Liseler arası şiir yarışmasında birinci Sinem Göksu, ikinci Sima Ece Sönmez ve üçüncü Mert Özkaya oldu.

Yarışmanın sonuçları açıklanmasının ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, ödüllendirdi.