Türkeli’de Cumhuriyet’in 99. yılı coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkeli ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen kutlama programı, Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ile Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin’in kutlamaya katılanları selamlamasıyla başladı. Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajlarının okunmasının ardından Türkeli Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Cumhuriyetin, bin yıllık devlet geleneğinin 99 yıllık yeni yönetim sisteminin adı olduğunu ifade eden Kaymakam Yılmaz, “Cumhuriyet, Osmanlı’dan aldığımız iştiyakla ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ sisteminin adıdır. Yakın zamanda yaşadığımız pandemide eğer bir doktorun yüzünde maske izi çıkmışsa ve sağlıkçılarımız herhangi bir vatandaşımıza bir derman verebiliyorsa o gün hastanede bir kez daha ilan edilmiştir Cumhuriyet. Cumhuriyet; birinin değil, Türk Milletinin tamamının kazanımıdır. Cumhuriyet, ‘ağa’, ‘paşa’ ve ‘bey’ tanımını ortadan kaldırarak, hak edene hakkını teslim etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Kutlamalarda halk oyunları ekibi ve sporcular gösteri yaptı, öğrenciler şiir okudu. Tören alanındaki çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak bayram coşkusunu yaşadı.

Cumhuriyet Meydanındaki kutlama, kortej eşliğindeki geçiş töreni ile sona erdi.