Türkeli’de "Çök Kapan Tutun" tatbikatı

Türkiye genelinde ilk kez uygulanan "Çök Kapan Tutun" tatbikatı, Türkeli ilçesinde başarıyla gerçekleşti.

12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümü dolayısıyla 12 Kasım Cumartesi günü saat 18.57’de ülke genelinde "Çök Kapan Tutun" tatbikatı yapıldı.

Kaymakamlık makamında bir araya gelen protokol üyeleri, farkındalık oluşturmak amacıyla saat 18.57’yi gösterdiğinde çök kapan tutun hareketi yaparak, tatbikata katıldı.

İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile Türkiye’de yaşanabilecek her tür ve ölçekli afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri bir araya getirmek, birlikte çalışma kültürünü geliştirmek, koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, olası afetlere karşı müdahale etme becerilerini test etme ve kabiliyet geliştirmek, toplumda farkındalık oluşturmak gibi amaçlarla 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yıldönümünde ulusal çapta tatbikat gerçekleştirildi.

Düzenlenen tatbikatın ardından Cumhuriyet Meydanı’nda depremde hayatını kaybedenler için dua yapıldı.