Türkeli’de çevre bilinci için atıklardan ağaç figürü

Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Türkeli Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde sahildeki atıkları temizledi.

Gönüllülük Çalışmaları dersi çerçevesinde, Türkeli Gençlik Merkezinde de gönüllülük timinde olan 50 öğrenci Türkeli ilçe sahilinde atık temizliği gerçekleştirerek, çevre temizliği ve iklim değişikliğine dikkat çektiler.

Çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, önce sahil temizliği yapıldı ve daha sonra atık malzemeler de kullanılarak sahile ağaç figürü yapıldı. Dron çekiminin yapıldığı etkinlikte öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkı sağlanmasının yanı sıra iklim değişikliği ve çevre farkındalığı konusunda sosyal medya üzerinden de farkındalık artırma çalışmalarının devam edeceği bildirildi.