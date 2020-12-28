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Türkeli’de cami yapımı hızla devam ediyor
Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi’nde başlatılan cami yapım çalışmaları hızla devam ediyor.
SİNOP 28.12.2020, 18:22
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Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi’nde başlatılan cami yapım çalışmaları hızla devam ediyor.
Türkeli ilçesinde yıllar önce inşaatına başlanan ancak yarım kalan ilçenin Gemiyanı Mahallesi’ndeki cami inşaatı çalışmalarına eylül ayında yeniden başlanmıştı.
Hayırsever vatandaşların da desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, caminin dış cephesi, minaresi ve çatısında son aşamalara gelinirken, iç bölümünde ise çalışmalar sürüyor.120 kişilik caminin yapım çalışmalarının 2021 yılı Ramazan ayı içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.
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