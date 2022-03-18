Türkeli’de Berat Kandili dualarla idrak edildi

Türkeli Müftülüğü tarafından, Berat Kandili münasebetiyle, Merkez Camii’nde, "Kandil Özel Programı" düzenlendi.

Program, din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahiler ve İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü’nün yapmış olduğu Berat Kandili Vaazı ile devam etti.

Müftü Kömürcü vaazında, "Kültürümüzde kandil gecesi olarak bilinen; içerisinde Şaban ayının 15. gününe denk gelen Berat gecesinin de bulunduğu beş mübarek gecenin, dünyanın yoğun koşuşturması içinde varlık ve yaratılış gayesini unutup sonu gelmez hayaller peşinde ömür sermayesini heba eden insanoğlunun silkelenip kendi özüne dönmesi, kendini sorgulaması ve gönül dünyasını temizlemesi için Allahü Teâlâ’nın kullarina sunduğu bir fırsattır. Kişiye, Rabb’ine karşı kendisine karşı ve kainattaki diğer varlıklara karşı sorumluluklarını hatırlatır" dedi.

Daha sonra program; Müftü Kömürcü’nün yapmış olduğu dua ve yatsı namazının kılınması ile sona erdi.