Türkeli’de bazı cadde ve sokakların trafik yönleri değişti

Sinop’un Türkeli ilçesinde, özellikle yaz sezonunda yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmek amacıyla, bazı cadde ve sokakların trafik yönleri değişirken, bazı yerlere de park yasağı getirildi.

Türkeli’de imalatı tamamlanan trafik işaret ve levhaların montajına başlandı. Montajı tamamlanan cadde ve sokaklarda yeni trafik akışı uygulamaya konuldu. Buna göre; Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi Şehit Hasan Kayınçıoğulları Sokak kesişimine kadar trafik akışı Yılanlık mevkii istikametine doğru tek yönlü olarak ilerleyecek. Şehit Hasan Kayınçıoğulları Sokak kesişiminden başlayarak, Hasan Özcan Caddesi üzerinden Hasan Polatkan Sokak kesişimine kadar trafik akışı Belediye istikametine doğru tek yönlü olarak sağlanacak.

Yeni sağlık ocağı mevkisi olan Lokman Hekim Sokak ile Osman Gazi Sokak üzerinde trafik akışı, çift yönlü olarak sağlanırken, bu bölgelerde araç duraklama veya park etmek yasaklandı.

Köylü Pazarı mevkisindeki Ulubatlı Hasan Sokak kesişiminden başlayarak İlçe Huzur Dincel Stadına kadar sağlı sollu araç duraklama ve parkı yasaklandı. Araçlar, Pazar yeri ve belediye otogarındaki otoparklara park edecek.