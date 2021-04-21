Türkeli’de apartmanda çıkan yangın korkuttu

Sinop’un Türkeli ilçesinde, bir apartmanın 4. katında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gemiyanı Mahallesi Şehit Mehmet Bursalıoğulları Sokak üzerindeki bir apartmanın 4. katında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine Türkeli Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yoğun dumandan dolayı üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü. Evde maddi hasar meydana geldi.