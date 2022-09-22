Türkeli’de 4-6 Yaş Kur’an Kursları eğitime başladı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı.

Bu çerçevede Türkeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursunu ziyaret ederek, öğrencilerle hasbihal etti.

Müftü Kömürcü, “4-6 Yaş kurslarımız çocuklarımızın sevgiyi, saygıyı, dürüstlüğü öğrendiği nadide mekanlardır. Bu kurslarda çocuklarımızı ecdadımıza layık torunlar yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu yıl kursumuza öğlenden sonrası için iki sınıf daha kazandırarak, öğrenci sayısını 54’e yükseltmenin mutluğunu yaşıyoruz. Ne kadar çok çocuk kurslarımızda eğitim görürse istikbalimiz o kadar aydınlık olacaktır inşallah" dedi.