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Türkeli’de 30 Ağustos töreni

Türkeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

SİNOP 30.08.2021, 14:11
Türkeli’de 30 Ağustos töreni

Türkeli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü münasebetiyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi.

Türkeli İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz ve ilçe protokolünün katıldığı törende, çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Asb. K.Bşçvş. Eyüp Altun yaptı. Altun, yaptığı konuşmada, “Türk tarihine altın harflerle yazılmış olan 99. yıldönümünde böyle bir milletin bağrından çıkan Türk Ordusunun mensubu olmaktan gurur duyuyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile dava arkadaşlarının ve vatan toprağına canlarıyla ödeyen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, kahramanlıklarıyla destanlar yazmış gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konuşmanın ardından buradaki tören sona erdi.

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