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Türkeli’de 30 Ağustos kutlamaları
TÜRKELİ'DE 30 AĞUSTOS KUTLAMALARI SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNDE, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NEDENİYLE TÖREN DÜZENLENDİ.
SİNOP 30.08.2020, 17:21
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Sinop’un Türkeli ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıl dönümü münasebetiyle planlanan kutlama programı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Türkeli Kaymakam Vekili İsmail Pendik, Türkeli Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan ve ilçe protokolünün katıldığı törende kaymakamlık makamı çelengi ve belediye başkanlığı çelenginin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla tören sona erdi.
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