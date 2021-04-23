Türkeli’de 23 Nisan töreni

Sinop’un Türkeli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

23 Nisan Cuma saat 11.00’de Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Anar yaptı. Anar, yaptığı konuşmada, “Tüm dünyanın ve ülkemizin salgınla mücadele ettiği şu günlerde sevincimiz, heyecanımız ve coşkumuz hiç azalmadan bayraklarla, balonlarla süslediğiniz evlerinizden bayramımıza evlerimizden katılacağız. Her yıl olduğu gibi Türk çocuklarının taşıdığı barış ışığı dünyayı bir kez daha aydınlatacak. İnanıyorum ki size armağan edilen bu kutlu günün temsil ettiği bütün değerleri sahiplenerek yaşatacak ve sizden sonraki nesillere aktaracaksınız. Kahraman bir milletin evlatları olarak sizler, daha güçlü bir Türkiye inşa ederken dünyanın bütün çocuklarıyla el ele vererek huzurlu ve güvenli bir geleceğin kurulmasında önemli roller üstleneceksiniz” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 23 Nisan için öğrencilerin hazırladığı eserler okundu. İlçe Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, derece alan öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Çelenk sunma törenin ardından, saat 13.30’da Gençlik Merkezi’nde yapılacak “Kurtuluş Savaşı ve Türk Büyükleri” temalı resim sergisi ileri bir tarihe ertelendi.