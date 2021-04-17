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Türkeli’de 2 mahalle karantinaya alındı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle karantinaya alındı.

SİNOP 17.04.2021, 13:45
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Türkeli’de 2 mahalle karantinaya alındı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle karantinaya alındı.

İlçede yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, Kayabaşı köyü Ovanaz ve Merkez Mahallelerinde karantina uygulaması başlatıldı.

Söz konusu mahallelerde son günlerde yaşanan gelişme üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca, ikinci bir emre kadar karantina uygulaması başlatıldığı, mahallere giriş ve çıkışların yasaklandığı bildirildi.
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