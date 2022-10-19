Türkeli’de 19 Ekim Muhtarlar Günü

Sinop’un Türkeli ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, ilçe protokolü, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törenin ardından muhtarlar tarafından Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirildi.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Demokrasimizin kılcal damarları, vatandaşlarımızla devlet arasındaki bağın ilk kapısı muhtarlarımızı bu özel günlerinde misafir etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Özellikle pandemi ve sel afetindeki olağanüstü başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Aileleri, sevdikleri ve gönül bağı kurdukları vatandaşlarımızla sağlık, sıhhat ve huzur içinde nice yıllar bu aziz millete hizmet etmelerini yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum" dedi.