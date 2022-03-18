banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...
Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor! TÜİK Açıkladı...
Türkiye'nin nüfusu yaşlanıyor! TÜİK Açıkladı...
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!
Bir indirim bir zam! Vatandaşın kafası karışık... Motorine zam kapıda!

Türkeli’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle Türkeli ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

SİNOP 18.03.2022, 14:51
Türkeli’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle Türkeli ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkeli ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle, Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu toplantı salonunda program düzenlendi.

Programa, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ali Berkan Soyer, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yaptığı konuşmada, “Bugün ordularımızda kışlalarımızda askerler ve polislerimiz, güvenlik görevlilerimiz kimi zaman eksikliklerini belirtse de o gün 108. topçu alayından taviz sahnesinden bir daha hiç kimse kalmamıştır. O yüzden Çanakkale biz sonsuza dek devam edelim diye birilerinin bittiği savaştır.

Çanakkale ruhunu hiç bir zaman eksik etmeden hiçbir başarısızlığın hiçbir çabanın ve hiçbir bahanenin başarının yerini tutmayacağını bilerek, bu ülkede ulus olma bilincine devam etmek zorundayız. O yüzden Nene Hatunun merhametini kalbimizden, Seyit Onbaşı’nın yükünü omzumuzdan eksik etmeden bu vatan için yaşamaya devam etmeliyiz.

Zannetmeyin ki düşmanlarımız eksilmiş ve bu yenilgiler karşısında bitap düşmüştür. Bugün haberlerden takip ettiğimiz üzere, tekrardan Orta Doğu coğrafyasında bazı uluslar devletsiz bırakılmış hemen kuzeyimizde yer alan bölgelerde savaş tekrardan kendini acımasız bir şekilde göstermiştir. Evet, Türk milleti olarak niyetimiz hiçbir zaman savaşmak olmamıştır. Ancak ulusumuza yapılan herhangi bir tehditte dünyanın şah damarını kesmekten de biran bile geri durmayacağımızı, Çanakkale Zaferinin 107.yıl dönümünde herkese iletmek istiyoruz” dedi.

Günün anlam ve önemine hitaben Jandarma Astsubay Çavuş Halil İbrahim Kaçar konuşma yaptı. Kaçar, konuşmasında, “Milletin geleceği için, kendi geleceğinden vazgeçmiş, kendi kaderine boyun eğmiş ama vatanının kaderine boyun eğmemiş Mehmetçiğin sessiz çığlığıdır. Vatan sevgisini kendinden, anne babasından, sevdiğinden üstün tutmuş, yüzbinlerin zaferidir Çanakkale.

107 yıl önce yedi düvele karşı Çanakkale’yi geçilmez kılan irade, Dumlupınar’da, Sakarya’da, İstiklal ve İstikbal mücadelemizde en büyük gücümüz oldu. Aynı irade, aynı ruh, aynı inanç bugün de dimdik ayakta” dedi.

Anadolu Lisesi Öğretmeni Nuran Kumaş da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Anadolu Lisesi öğrencisi Ece Özbek, “Çanakkalem” adlı şiirini okudu. Anadolu Lisesi öğrencileri, resim öğretmeni Armağan Yağlı, akustik gitarda kimya öğretmeni Mustafa Yunus İnan ve kemanda müzik öğretmeni Merve Albayrak eşliğinde çeşitli türküler seslendirdi. Öğrenciler tarafından program anısına hazırlanan hediyeler, katılımcılara takdim edildi.

Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Tan, “Dur Yolcu” adlı şiirini okudu. Edebiyat öğretmeni Yusuf Erdoğan, “Pusuladaki Not” anısını paylaştı. İlçemiz öğretmen ve öğrencilerince çekilmiş olan gerçek bir hikayenin kısa filmi izlendi.

18 Mart nedeniyle düzenlenen yarışmada derece elde eden öğrencilere protokol üyelerince ödüllerinin takdim edilmesiyle program son buldu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19