Türkeli’de 14 depremzede aile ağırlanıyor

Sinop’un Türkeli ilçesinde 14 depremzede aile misafir ediliyor.

Türkeli ilçesinde ağırlanan depremzede ailelere ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunuldu. Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım, AK Parti Türkeli İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk, Tümerkan Mahalle Muhtarı Nazmi Özden ve Güzelyurt Mahalle Muhtarı Halil Özcan ile birlikte ilçede ağırlanan depremzede ailelere ’geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, "Depremzede kardeşlerimizin ihtiyaç ve taleplerini dinledik. İnşallah bütün ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapacağız. Gönlümüz bütün depremzede kardeşlerimize açıktır. Rabbim inşallah bir daha böyle büyük felaketleri bizlere yaşatmasın" dedi.

İlçeye yerleşen depremzede aile sayısının 14’e ulaştığı öğrenildi.