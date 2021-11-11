Türkeli’de "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" etkinliği

Sinop’un Türkeli ilçesinde, gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir ülke hedefiyle "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında Türkeli ilçesinde oluşturulan alana fidan dikildi.

"11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" kampanyasıyla yüzbinlerce fidan toprakla buluşturuldu. Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü de 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen fidan dikim seferberliğine destek verdi.

Türkeli ilçesinde oluşturulan alandaki fidan dikim etkinliğine, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Özel İdaresi Müdürü Cengiz Özcan, Türkeli Orman İşletme Müdür Vekili Özlem Pakkan, işletme şefleri ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, protokol üyeleri, fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.