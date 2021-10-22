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Türkeli’de 101 şişe sahte içki ele geçirildi

Sinop Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, çok sayıda sahte içki ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

SİNOP 22.10.2021, 15:10
Türkeli’de 101 şişe sahte içki ele geçirildi

Sinop Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, çok sayıda sahte içki ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Türkeli ilçesinden 2 şahsın ev, eklenti ve iş yerlerine yapılan operasyonda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 478 adet 9 mm tabanca fişeği, 353 adet av tüfeği fişeği ve 101 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 kişiye "6136 ve 5607 sayılı Kanun’a muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

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