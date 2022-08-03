Türkeli Yatılı Kur’an Kursuna dizüstü bilgisayar bağışı

Sinop’un Türkeli ilçesinde faaliyet gösteren İlçe Müftülüğü Suffe Yatılı Kız Kur’an Kursuna 10 adet dizüstü bilgisayar bağışlandı.

Almanya’da faaliyet gösteren Labdoo e.V. Derneği tarafından, Demircan ve Yavuz ailelerinin katkılarıyla İlçe Müftülüğü Suffe Yatılı Kur’an Kursuna 10 adet dizüstü bilgisayar hediye edildi.

Konu ile ilgili Diyanet Vakfı Türkeli Şubesi yetkilileri, “Kur’an Kursunun dersliklerde kullanılması amacıyla bilgisayar ihtiyacının giderilmesi için vesile olan Demircan ve Yavuz aileleri ile Labdoo e.V derneğine teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.