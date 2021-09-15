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Türkeli Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu kayıtları başladı

Türkeli ilçesinde, geçen yıl yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime başlayan Suffe Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursunda, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi kayıtları başladı.

SİNOP 15.09.2021, 12:01
Türkeli Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu kayıtları başladı

Türkeli ilçesinde, geçen yıl yapımı tamamlanarak eğitim-öğretime başlayan Suffe Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursunda, 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi kayıtları başladı.

Türkeli İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü yaptığı açıklamada, Türkeli İmam Hatip Ortaokulu ile koordineli olarak çalışan Suffe Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda öncelikli olarak 5.ve 6. sınıf ortaokul öğrencileri yararlandığını söyledi.

İlçe Müftüsü Kömürcü, “Örgün eğitimle beraber hafızlık eğitiminin verildiği Kuran Kursu’nda, öğrenciler sınıf kaybı yaşamadan hafızlıklarını tamamlayabiliyor. Nezih ve ferah bir ortamda üç öğün yemek, okul servisi gibi her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı Kur’an kursumuzda voleybol, basketbol masa tenisi, gezi ve piknik gibi sportif ve sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. Amacımız; milli ve manevî değerlerine bağlı, değerleriyle uyumlu, farkındalığı yüksek, başarılı, üretken, ahlaklı, saygılı, sosyal ve duyarlı genç bir nesil yetiştirmektir” diye konuştu.

Kömürcü, öğrenci kayıtlarının 20 Eylül 2021’de sona ereceği bildirildi.

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