Türkeli Team Serüven’den 2 kupa

Sinop’un Türkeli ilçesini temsil eden Team Serüven takımı, bu yıl 18.’si düzenlenen 2021-2022 Bilim Kahramanları Buluşuyor yarışmasında büyük bir başarı elde ederek, 2 kupa kazandı.

Sinop, Türkeli FIRST Lego League takımı Team Serüven, bu yıl 18.’si gerçekleşen 2021-2022 Bilim Kahramanları Buluşuyor/FIRST Lego League Challenge #Cargo Connect yarışmasına katıldı.

Adana, Ankara, Samsun, Trabzon, Eskişehir, Ordu ve daha nice ilden toplam 54 takımın bulunduğu yarışmada “Yenilikçi Proje, Robot Oyunu ve Özdeğerler” dalında faaliyet gösteren Serüven, başarılı performansları neticesinde yarışmanın en başarılı takımına verilen şampiyonluk ödülü ile çalışmalarını taçlandırdı. Ek olarak, 54 farklı robotun yarıştığı robot maçlarına ‘Ünal’ adlı robotları ile katılarak üçüncülük başarısı elde edip, robot performans üçüncülüğü ödülünü kazandı. Team Serüven, aynı yarışma sürecinde iki kupa kazanarak ilçeyi gururlandırdı.

Kendi bölgesinde şampiyon olan Serüven, bölge şampiyonlarının bir arada yarıştığı Türkiye’nin en büyük FLL yarışması olan ulusal turnuvada boy gösterme hakkı kazandı.