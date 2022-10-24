Türkeli Suffe Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu ilk meyvesini verdi

Sinop’un Türkeli ilçesinde yaklaşık 1,5 yıl önce öğrenci kabulüne başlayan Suffe Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu ilk meyvesini verdi.

Yaklaşık 1,5 yıl önce öğrenci kabulüne başlayan Suffe Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu’nda öğrenim gören Fatmanur Kaya, belirlenen hedeften 6 ay önce hıfzını tamamlayarak hafızlar kervanına katıldı.

Bu kapsamda, Suffe Hafızlık Yatılı Kız Kur’an Kursu konferans salonunda öğrenciler ve velilerin katılımıyla "Son Ders Programı" düzenlendi.

Açılış konuşması sonrasında söz alan İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, hafızlığın önemine değinerek, öğrencinin hafızlık eğitimi sürecinde başta ailesi olmak üzere hocalarını ve tüm emeği geçenleri tebrik etti. Müftü Kömürcü, Kur’an kurslarına maddi-manevi destek veren hayırseverlere de teşekkürlerini iletti.

Hafız Fatmanur Kaya’nın konuşması ile devam eden program, kapanış duası ve akabinde taç takma merasimi ile son buldu.