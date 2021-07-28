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’Türkeli Panayırı’na korona engeli

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, geleneksel Tarihi Türkeli Panayırı’nın bu yıl yapılmayacağını duyurdu.

SİNOP 28.07.2021, 14:20
’Türkeli Panayırı’na korona engeli
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Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, geleneksel Tarihi Türkeli Panayırı’nın bu yıl yapılmayacağını duyurdu.

Yaklaşık 1,5 yıldır ülke genelinde yaşanan Kovid-19 salgınından dolayı esnafların ekonomik anlamda oldukça etkilendiğini belirten Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, “İlçemizde her yıl sürdürdüğümüz geleneksel Tarihi Türkeli Panayırımızı, son günlerde artan covid-19 vaka artışı ile birlikte tüm yurtta olduğu gibi ilçemizde hizmet veren esnaflarımızın da pandemi koşullarından dolayı ekonomik anlamda etkilenmesini göz önünde bulundurarak, bu yıl panayır yapmama kararı aldık” dedi.
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