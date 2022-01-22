Türkeli Orman İşletme, köy yollarına ve doğaya destek ulaştırdı

Sinop’un Türkeli ilçesinde, kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte besin bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bıraktı.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için doğaya yiyecek bırakma çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, aç kalan yaban hayvanları için ekmek fırını ve lokantalardan ücretsiz olarak temin ettikleri yiyeceklerden doğaya bıraktı. Ekipler, aynı zamanda köy yollarının kısa sürede açılması için çalışan Türkeli Özel İdaresi ekiplerine 3 pikap ve 2 iş makinesi ile destek vererek, köy yollarının açılması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun mesai harcadılar.