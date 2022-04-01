Türkeli MYO, tiyatro alanında Sinop’u Samsun’da temsil edecek

Türkeli Meslek Yüksekokulu(MYO) öğrencileri, tiyatro alanında il birinciliği başarısı elde etti.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından “Hayatımız Akıp Gitmesin” isimli oyun, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Gençler Arası Tiyatro Yarışması’ndan birincilik ile döndü.

Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümü Öğr. Gör. Şeyhmus Aksoy yönetiminde sahnelenen tiyatro oyununda bölümden 15 öğrenci yer aldı. Yarışmanın sonunda öğrencilere birincilik plaketi ve teşekkür belgeleri verildi.

Türkeli Gençlik Merkezini temsilen Gençler Arası Tiyatro Yarışması’na katılan öğrenciler, il birinciliği elde ederek, Samsun’da düzenlenecek bölge finallerinde Sinop’u temsil edecek.