Türkeli Limanı temizleniyor

Sinop Türkeli İlçe Limanı’na dalgaların ve akıntının getirdiği kumun tahliyesi için çalışmalar başladı.

Türkeli İlçe Limanı’nda oluşan milin limandan temizlenmesi ve gemilerin rahat bir şekilde limana yanaşmaları için limana gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı deniz dibi tarama gemisi, limanın kumdan tahliyesi için çalışmalara başladı.

Yaklaşık 4,5 ay sürecek olan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Türkeli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cevat Kaya, “Bir süredir dalgalardan ve akıntılardan dolayı kumla dolan limanımız, son olarak 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketi nedeniyle gemi trafiğine kapanmıştı. İlçemiz balıkçı barınağının temizlenmesi ve gemi trafiğine açılabilmesi için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yapılan görüşmeler neticesinde, yetkililere verdiği talimat üzerine liman içi temizleme tarak gemisi limanımıza gelmiş olup, temizleme çalışmalarına başlanmıştır. İlçemiz esnafına ve balıkçılarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.