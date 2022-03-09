Türkeli İmam Hatip Ortaokulu için ilk kazma vuruldu

Sinop Türkeli’de yapılması planlanan 16 derslik imam hatip ortaokulu projesi için ilk kazma vuruldu.

AK Parti Türkeli İlçe Başkanı Turan Yıldırım yaptığı açıklamada, Türkeli Anadolu Lisesi yanında yapılması planlanan imam hatip ortaokulu projesinin ihale sürecinin tamamlanarak, söz konusu işin yüklenici firmaya teslimi yapıldığını bildirdi.

8 Mart itibarıyla ilk kazmanın vurulduğunu belirten İlçe Başkanı Yıldırım, “Yüklenici firma ile sözleşme imzalanarak, ihalenin yapım sürecine geçildi. Bugün hayırlısı ile ilk kazma vurularak çalışmalar başladı. Yaklaşık 9 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. İnşallah 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi içinde öğrencilerimizi yeni okullarında eğitim-öğretime devam edecekler. Yeni eğitim yuvamızın ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.