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Türkeli İlçe Özel İdare’ye araç takviyesi
Türkeli Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü araç filosuna yeni kamyon eklendi.
SİNOP 06.01.2021, 18:18
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Türkeli Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğü araç filosuna yeni kamyon eklendi.
Türkeli ilçesinde, İlçe Özel İdare Müdürlüğü araç filosuna eklenen bir adet 2020 model kamyon, İlçe Özel İdare Müdürlüğü şantiyesi önünde yapılan dualar ve kurban kesimi ile hizmete girdi.
İlçe ve köylerde yapılacak hizmetlerde kullanılmak üzere alınan yeni kamyon, aynı zamanda zorlu kış şartlarında gerektiğinde kar küreme görevinde de kullanılabilecek.İlçe Özel İdare Müdürlüğü araç filosuna yeni eklenenle birlikte kamyon sayısı 3 oldu.
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