Türkeli ekibi ilçeye döndü

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına katılan Türkeli itfaiye ekipleri ilçeye döndü.

Türkeli Belediyesine ait iki araç ve belediyeye bağlı 10 kişilik arama-kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı bölgeye 8 Şubat’ta yola çıktı.

Adıyaman deprem bölgesine intikal eden Türkeli Belediyesine bağlı ekipler, Adıyaman Büyükşehir İtfaiye binası yanına konuşlandı. Adıyaman İtfaiye Müdürlüğü ile ortak çalışma yaparak arama kurtarma ve yangın olaylarına müdahale eden ekipler, ilçeye dönüş yaptı.

Ekipler, imkanları doğrultusunda deprem bölgesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara çadır, battaniye, kumanya yardımında bulundu. Ayrıca ilçedeki hayırsever vatandaşlarla irtibata geçerek, yakacak odun kömür ve kuru bakliyat ihtiyacı olan yerlere teslimi yapıldı.