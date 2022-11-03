Türkeli Belediye Esnafspor’a malzeme desteği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Yusuf Günay, Türkeli Belediye Esnafspor’a malzeme desteğinde bulundu.

TFF Başkanvekili Yusuf Günay tarafından daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri ve futbol müsabakalarında eksiksiz olarak Türkeli ilçesini temsil edebilmeleri adına Sinop Büyükler 1. Amatör Futbol Ligi takımlarından Türkeli Belediye Esnafspor Kulübü’ne spor malzemesi gönderdi.

Gönderilen malzemeler, İlçe Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz tarafından Kulüp Başkanı Orhan Köksal’a teslim edildi.

Kulüp Başkanı Orhan Köksal, “TFF Başkanvekili değerli Türkelili hemşehrimiz Yusuf Günay tarafından Türkeli Belediye Esnafsporumuza yardım amaçlı gönderdiği futbol ekipmanları için şahsım, yönetim kurulu ve futbolcularım adına sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.