Türk Mutfağı Haftası’nda tescilli Sinop nokulu dağıtıldı

SİNOP (İHA) – Sinop’ta Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin son gününde Cuma namazı sonrası katılımcılara tescilli Sinop nokulu dağıtıldı.

Sinop Aleaddin Keykubat Camisi’nde düzenlenen programa Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve protokol üyeleri katıldı. Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı "Türk Mutfağı Haftası" etkinliklerinin son gününde cuma namazı sonrası cami avlusunda hazırlanan tepsilerle katılanlara tescilli Sinop nokulu ve şerbet dağıtıldı.

Sinop İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ve çok sayıda katılımcıya ulaştıklarını kaydetti. Sinop’ta hafta boyunca düzenlenen etkinliklerin çok verimli geçtiğini söyleyen Süren, her yöreye özgü yöresel ürünlerin daha çok kitleye ulaşmasını amaçladıklarını ve Türk mutfağı tatlarına farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.