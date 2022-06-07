Tünellerde yaşanan kazalara acil müdahale tatbikatı yapıldı

Tünellerde meydana gelen trafik kazalarına müdahale ve yolun hızla trafiğe açılması hususlarında Sinop’ta paydaş kurumların katılımıyla tatbikat düzenlendi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, İtfaiye, Karayolları ve 112 Sağlık ekipleri olmak üzere paydaş kurumların katılımıyla, tünellerde meydana gelen trafik kazalarına acil müdahale tatbikatı düzenlendi. Dikmen-Durağan yolu Güzelceçay Tüneli’nde gerçekleştirilen tatbikatta ekipler tünel içerisinde kaza yapmış bir otomobile hızla müdahale ederek yaralıyı kurtarma ve yolu trafiğe açtı.

Konu ile ilgili Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Güzelceçay Tüneli’nde ’Tünellerde Meydana Gelen Trafik Kazalarına Müdahale, Yaralıların Tahliyesi ve Yolun Trafiğe Açılması’ konularında paydaş kurumların katılımı ile eğitim ve koordinasyon tatbikatı icra edilmiştir. Sinop İl Jandarma Komutanlığı olarak trafik kazalarında ’1’ Can Kaybı Bile Fazladır’ anlayışı ile faaliyetlerimize kararlılıkla devam edilecektir” denildi.