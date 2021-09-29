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Tuğkan bebek için doğum gününde moral konvoyu

SİNOP (İHA) – Sinop’ta, SMA Tip 1 hastası Tuğkan bebek ve ailesine moral vermek amacıyla konvoy düzenlendi.

SİNOP 29.09.2021, 09:36
Tuğkan bebek için doğum gününde moral konvoyu

SİNOP (İHA) – Sinop’ta, SMA Tip 1 hastası Tuğkan bebek ve ailesine moral vermek amacıyla konvoy düzenlendi.

Sinoplular tarafından SMA Tip 1 hastası Tuğkan bebek ve ailesine moral vermek amacıyla konvoy düzenlendi. Bugün 2 yaşına giren Tuğkan’ın doğum günü pasta kesilerek kutlandı.

Eski otogar alanında toplanan vatandaşlar motosiklet ve araçlarıyla hareket etti. Sakarya Caddesi, Atatürk Caddesi ve Gazi Caddesi üzerinde "Hayat Bayram Olsa" eşliğinde ilerleyen kortej İskele Meydanı’nda mola verdi. Buradan Tuğkan Uraz Özkıdık ve ailesine verilen destek gösterildi. Tuğkan için hazırlanan pasta kesilerek 2 yaşına giren bebeğin doğum günü kutlandı. Pastanın mumlarını babası Coşkun Özkıdık ve alanda bulunan çocuklar, annesi Buket ve Tuğkan canlı yayında izlerken üfledi. Hep beraber söylenen ‘İyi ki doğdun mutlu yıllar sana’ ezgileri bebek ve ailesine dinletildi.

Etkinliğe katılan bir vatandaş, “Bugün Tuğkan’ın doğum günüydü. Ne yazık ki bir de ameliyatı çıktı. Tuğkan’ın acil ameliyata alınması gerekiyordu. Çok korkuyorduk. Tuğkan ameliyattan sapa sağlam ve daha güçlü çıktı. Biz de bugün Sinop halkıyla birlikte Tuğkan’ın doğum gününü kutladık” dedi.

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