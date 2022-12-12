Topu almak için çıktığı ağaçtan düşen öğrenci yaralandı

Sinop’ta 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi, takılı kalan topu almak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstiklal Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ortaokul son sınıf öğrencisi R.Ö. (14), bahçede arkadaşlarıyla birlikte oynadığı sırada top ağaçta takılı kaldı. Almak için tırmandığı ağaçtan inerken dengesini kaybeden öğrenci, yaklaşık 5 metre yükseklikten yere düştü. Yaralanan öğrenci ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Çocuğun durumunun iyi öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.