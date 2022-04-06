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“Tokmak kafa” ilgi gördü
Sinop’ta balıkçılar tarafından yakalanan dev kefal balığı ilgi gördü. 3 kilo ağırlığındaki kefal balığı büyüklüğüyle şaşırttı.
SİNOP 06.04.2022, 17:10
Sinop’ta balıkçılar tarafından yakalanan dev kefal balığı ilgi gördü. 3 kilo ağırlığındaki kefal balığı büyüklüğüyle şaşırttı.
Balıkçı İbrahim Gündoğdu yaptığı açıklamada, "Bu kefal balığının büyüğü buna ’tokmak kafa’ derler. Çok lezzetli bir balıktır. İki balık toplam 6 kg ağırlığında. Balıkların kilosunu 100 liradan satışa sunduk" dedi.
Balığı gören vatandaşlar ise, "İlk kez bu kadar büyük kefal balığı görüyoruz. Oldukça şaşırtıcı" ifadelerini kullandı.