TMVL Süper Kupa finalinde kazanan Iğdır Masterler oldu

Türkiye Masterler ve Veteranlar Ligi’nde (TMVL) final müsabakasında Iğdır Masterler takımı, Çaycuma temsilcisini 4-2 mağlup ederek Süper Kupa’nın sahibi oldu.

TMVL Süper Kupa finalinde Iğdır Masterler takımı ile Çaycuma Veteranlar takımı, Sinop Gerze Şehir Stadı’nda karşı karşıya geldi. Protokolün tribünden seyrettiği maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısınında ise Iğdır Masterlar takımı 4-2 öne geçti. Maçın sonunda Süper Kupa’nın sahibi Iğdır temsilcisi oldu.

Bol gollü geçen karşılaşmanın sonunda Iğdır Masterler Takım sorumlusu Ali Kazan, “Öncelikle Antalya’da süper bir şampiyona geçirdik. Gerçekten mükemmel kompakt oyunla rakiplerimizi eledik, finale kaldık. Finalde de Çorum gibi güçlü bir rakibi eleyerek Türkiye Şampiyonu olduk. Bunun akabinde Federasyon Kupası’nı alan Çaycuma takımını da burada 4-2 yendik. Güzel bir maç oldu, bir spor şehri olan doğunun incisi Iğdır’ı burada güzel temsil ettiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.